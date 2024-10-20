Bakanlık Duyurdu: Dijital Platform ve İnternet Servis Sağlayıcılarına Ceza

Ticaret Bakanlığı, dijital platform ve internet servis sağlayıcı şirketlere 24 milyon lira ceza uygulandığını duyurdu.

Bakanlık Duyurdu: Dijital Platform ve İnternet Servis Sağlayıcılarına Ceza

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin çıkarlarını korumak amacıyla internet servis sağlama hizmeti sunan şirketler ile kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor gibi yayın ve içerik hizmeti sunan dijital platformlar hakkında inceleme başlattı.

Yapılan denetimlerde, dijital platform ve internet servis sağlayıcı şirketler tarafından, fiilen sunulmayan hizmet için tüketicilerden bedel talep edilmesi, taahhüt süresi içinde taahhütname koşullarında tüketici aleyhine değişiklik yapılması, vadedilen nitelikte hizmet sunulmaması, abonelik fesih taleplerinin süresi içerisinde yerine getirilmemesi, herhangi bir hizmetten faydalanmayan tüketicilere fatura düzenlenerek kendilerinden ücret talep edilmesi şeklinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi.

Bu kapsamda tüketicilere yaşatılan bu mağduriyetler dolayısıyla dijital platform ve internet servis sağlayıcı şirketlere 24 milyon lira idari para cezası kesildi.

Bakanlık Duyurdu: Dijital Platform ve İnternet Servis Sağlayıcılarına Ceza - Resim : 1

Bakanlık Duyurdu: Dijital Platform ve İnternet Servis Sağlayıcılarına Ceza - Resim : 2

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