Yenidoğan Çetesi Skandalı! Acılı Babadan Kan Donduran İddia: Sapasağlam Bebeğimi Burada Kaybettim

'Yenidoğan çetesi' skandalı Türkiye gündemini sarsmaya devam ediyor. Bebeklerin ölümüne neden olan çete ile anlaşmalı bazı özel hastanelerin faaliyetlerine son verildi. Esenyurt'ta faaliyetine son verilen hastane ile ilgili bir baba ise kan donduran iddialarda bulundu.

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Yenidoğan Çetesi Skandalı! Acılı Babadan Kan Donduran İddia: Sapasağlam Bebeğimi Burada Kaybettim

'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, şüpheli bebek ölümlerine adı karışan hastanelerde yaptıkları incelemeler sonrası faaliyetlerine son verme kararı verilmişti.

Yenidoğan Çetesi Skandalı! Acılı Babadan Kan Donduran İddia: Sapasağlam Bebeğimi Burada Kaybettim - Resim : 1

Bu hastanelerde tedavi gören hastaların farklı hastanelere nakilleri gece boyunca devam etti.

Yenidoğan Çetesi Skandalı! Acılı Babadan Kan Donduran İddia: Sapasağlam Bebeğimi Burada Kaybettim - Resim : 2

Esenler'deki özel hastanede tedavi gören hastalar, ambulanslarla kamu hastanelerine nakledildi. Esenyurt'taki hastanede de aynı şekilde hastalar başka hastanelere sevk edilerek faaliyetlerine son verildi.

Yenidoğan Çetesi Skandalı! Acılı Babadan Kan Donduran İddia: Sapasağlam Bebeğimi Burada Kaybettim - Resim : 3

'BURASI BEBEĞİMİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU'

Esenyurt'taki hastanede bebeğinin dünyaya geldikten sonra durumunun iyi olduğunu söyleyen Cemil Imrak, "İlk bir ya da ikinci günde durumu iyi dediler. Üçüncü günde hastaneye geldik, 'Her şeye hazırlıklı olun' dedi. 'Bebeği kaybedebiliriz, hayatta da tutabiliriz, daha önce böyle bir iki bebek kurtardık. Kurtarma şansımız var' dedi. 'Biz kalpten anlamıyoruz kalp doktoru getireceğiz' diyerek 5 bin TL para istediler. Parayı da elden istediler, verdik" diye konuştu.

Yenidoğan Çetesi Skandalı! Acılı Babadan Kan Donduran İddia: Sapasağlam Bebeğimi Burada Kaybettim - Resim : 4

Bebeğini kaybeden acılı baba yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Üçüncü gün doktor gelip bakmış, geldi mi gelmedi mi onu da bilmiyorum. Fırat Sarı bana kalp durumunun iyi olduğunu, damarlarının tıkalı olduğunu söyledi. Ben ne gerekiyorsa yapın, gerekirse bebeğimi alıp başka hastaneye götüreyim dedim. 'Sen götürürsen bebeği yolda ambulansta kaybedebiliriz, öyle bir şansımız da var çünkü bebeğin durumu kritik' dedi. Bizim içimize korku verdikleri için bebeği burada tuttular. Beşinci gün arayıp 'Başınız sağ olsun bebeği kaybettik' dediler. Sapasağlam bebeğimi burada kaybettiler işte. Canına kıydılar. Bebek anne karnında da iyiydi, doğduğunda da iyiydi. 'Bir iki gün küvezde kalıp taburcu edeceğiz' dediler ama burası bebeğimin ölümüne neden oldu. Peşini bırakmayacağım hakkımı sonuna kadar savunacağım."

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Kaynak: DHA

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