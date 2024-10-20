Bütçe Teklifiyle Ortaya Çıktı: Trafiğe Çıkana Ceza Yağacak!

Bu yıl trafik cezası geliri beklenenden çok fazla olurken, bütçe teklifinde 2025 yılı için trafik cezalarından beklenen gelir ciddi artış gösterdi. Teklife göre önümüzdeki yıl her 4 para cezasından birini trafik cezaları oluşturacak.

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Bütçe Teklifiyle Ortaya Çıktı: Trafiğe Çıkana Ceza Yağacak!

2024 bütçesinde yıl sonuna kadar 20 milyar 527 milyon TL olması düşünülen trafik cezası geliri dokuz ayda aşılıp Ocak-Eylül’de 29 milyar 752 milyon TL’ye ulaştı. 2025’te ise bu tutarın yaklaşık iki buçuk katı trafik cezası geliri öngörülüyor.

Bütçe Teklifiyle Ortaya Çıktı: Trafiğe Çıkana Ceza Yağacak! - Resim : 1

Birgün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, bütçe teklifinde 2025 yılında para cezaları gelirlerindeki artış dikkat çekti. Teklife göre, 2025’te her 4 para cezasından birini trafik cezaları oluşturacak. Gelecek yıl 67 milyar 826 milyon lira tutarında trafik cezası bekleniyor.

Bütçe Teklifiyle Ortaya Çıktı: Trafiğe Çıkana Ceza Yağacak! - Resim : 2

PARA CEZALARI GELİRİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Bu yıla göre yüzde 44,2 oranında artması beklenen toplam para cezaları gelirinin 2025’te 261 milyar 778 milyon TL olacağı tahmin edildi.

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Kaynak: Birgün

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