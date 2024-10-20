Bütçe Teklifiyle Ortaya Çıktı: Trafiğe Çıkana Ceza Yağacak!

2024 bütçesinde yıl sonuna kadar 20 milyar 527 milyon TL olması düşünülen trafik cezası geliri dokuz ayda aşılıp Ocak-Eylül’de 29 milyar 752 milyon TL’ye ulaştı. 2025’te ise bu tutarın yaklaşık iki buçuk katı trafik cezası geliri öngörülüyor.

Birgün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, bütçe teklifinde 2025 yılında para cezaları gelirlerindeki artış dikkat çekti. Teklife göre, 2025’te her 4 para cezasından birini trafik cezaları oluşturacak. Gelecek yıl 67 milyar 826 milyon lira tutarında trafik cezası bekleniyor.

PARA CEZALARI GELİRİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Bu yıla göre yüzde 44,2 oranında artması beklenen toplam para cezaları gelirinin 2025’te 261 milyar 778 milyon TL olacağı tahmin edildi.

Kaynak: Birgün