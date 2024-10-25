Metin Feyzioğlu Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen büyükelçi atamaları, resmi belgede yer aldı.

Bu atamalar kapsamında Türkiye'nin Slovenya Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliğine ise Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı. Ayrıca, Zambiya Büyükelçiliğine Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine de İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi. Bunun yanı sıra, bazı bakanlıklarda başmüfettiş ve müfettiş atamaları da gerçekleştirildi.

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Türk ceza hukuku profesörü, diplomat ve geçmişte Türkiye Barolar Birliği başkanlığı yapmış bir hukukçudur. Eğitimine TED Ankara Koleji'nde başlayan Feyzioğlu, 1986 yılında buradan mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi ve 1990 yılında diplomasını aldı. Aynı yıl Ankara Barosu'na kaydoldu.

Feyzioğlu, 1992 yılında Kamu Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı ve 1995 yılında doktor unvanı aldı. 1996'da Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak kendi üniversitesine atandı. Ayrıca, Columbia Üniversitesi'nden hukuk İngilizcesi sertifikası aldı. 2002'de doçent, 2005'te ise profesör unvanını kazandı. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevine atandı ve bu pozisyonda bir yıl hizmet verdi.

Ankara Barosu'nda 1991 yılından beri aktif olan Feyzioğlu, 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilen 61. Olağan Genel Kurul'da oyların %58'ini alarak başkan seçildi. Ardından 62. Olağan Genel Kurul'da da %60 oy ile yeniden başkanlığa getirildi. 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı olarak görevine başladı ve bu süreçte parti meclisi üyeliğinden istifa etti. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Kaynak: AA