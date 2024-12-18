19 Derecede İki Mevsim Bir Arada! Kimi Denize Girdi Kimi Karlı Dağları İzledi

Yaz aylarında nemin arttığı, termometrelerin 50 dereceyi bulduğu Antalya’nın dağlarına kar yağdı ama sahil kenarlarında ise güneş açtı. Çevresindeki dağların zirvesi karla kaplı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler ise denize koştu.

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece, nem oranının ise yüzde 49 ölçüldüğü kentte iki mevsimin birden yaşanması herkesi şaşırttı.

KİMİ DENİZE GİRDİ KİMİ KAR MANZARASINI İZLEDİ

Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirenler arasında denize giren vatandaşların da olduğu görüldü. Bazıları plajda güneşlenirken bazıları ise denizin keyfini çıkardı.

Bazıları da Varyant Seyir Terası'ndan Toroslar'ın Antalya uzantısı olan zirvesi karla kaplı Beydağları'nı izledi.

Kaynak: AA