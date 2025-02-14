Fişi Takılı Cihazlara Dikkat! Yangın ve Patlama Öncesi Bu Belirtileri Gösteriyorlar

Elektronik cihazların kullanımları ve fişi takılı durma süreleri önem taşıyor. Özellikle bazı durumlarda cihazların aşırı ısınması veya elektrik aksamındaki sorunlar yangın riskine yol açabiliyor. Bu nedenle, ev aletlerinin güvenli çalışıp çalışmadığını anlamak ve olası tehlike işaretlerini erken fark etmek hayat kurtarıyor.

FİŞTEKİ CİHAZLARDA EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLER

Ev aletlerinin alev alma ihtimali düşük olsa da, bazı durumlar yangın riskini artırabilir. İşte cihazınızın arızalanma veya yangına sebep olabileceğini gösteren önemli işaretler: