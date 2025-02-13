Özgür Özel İlk Kez Açıkladı! Mansur Yavaş 'Böyle Giderse Aday Olurum' Dedi mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkanlık döneminde ilk kez DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. İki genel başkan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Liderler, şu anda ülkedeki adaletsizlik ortamı ve yargının baskı aracı haline gelmesine tepki göstererek, bu konudaki duruşlarının benzer olduğunu vurguladı.

Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Bu saatten sonra aday olup olmamak sadece benim kararım olamaz. Toplum bu işi satın aldı. Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin" dediği iddiasına da Özgür Özel'den yanıt geldi.

'ÖZGÜR BEY İLE DURUŞUMUZ BENZER'

Son dönemde muhalif siyasilere yönelik artan operasyonlarla ilgili Babacan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Demokrasinin en önemli ölçütü ülkedeki ekonomi ve adaletin durumudur. Bugün ülkede büyük bir yoksulluk ve adaletsizlik var. Biz yargı yoluyla yoğun baskı altına alınan herkese hukuki destek dahil her türlü destek veriyoruz. Siyasi partiler üstünde de yoğun bir baskı var ama bunlar bizi sindiremeyecek. Biz ne olursa olsun özgürlükleri yaşatmak ve hukuk ile adalet mücadelesi vermek zorundayız. Özgür Bey ile bunlarla ilgili konuştuk ve duruşumuzun ne kadar benzer olduğunu gördük."

'BABACAN'IN GÖRÜŞLERİNDEN İSTİFADE ETTİK'

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"DEVA Partisi ile geçmişten beri olan iyi ilişkilerimizi sürdürmek için istekliyiz. Yaşanan haksızlıklara karşı bize hep destek verdiniz ben bunun için teşekkür ediyorum. Yaşananlar sonrası tek çarenin erken seçim olduğu, esas hakemin huzuruna varmak için sandık talep ettiğimiz bu süreçte CHP'nin yürüttüğü çalışmalarımıza ve Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecindeki çalışmalarımızla ilgili kendisine bilgi verdim. Onun da görüşlerinden istifade ettik."

Babacan, CHP ile ilişkileri hakkında "Bizim başka partilerin seçim ve aday kararlarıyla ilgili bir yorumumuz olamaz. İttifak gibi bir konuşma yok şu anda. Benim sözlerim genel bir değerlendirme içindi" dedi.

MANSUR YAVAŞ'IN 'ADAY OLURUM' DEDİĞİ İDDİASI

Özel, partisinin adaylık tartışmaları ve Mansur Yavaş'ın "Anketler böyle giderse aday olurum" dediği iddiasıyla ilgili "Mansur başkanımızın adaylık ve anketlerle ilgili ifadelerini duydum ama pazar akşamı değil, pazartesi sabahı bir Ankara temsilcisinin canlı yayındaki ifadelerinden duydum. Pazar akşamı konuşulanlarla ilgili benim söyleyeceğim, hem İmamoğlu'nun hem Yavaş'ın erken seçimin şart olduğu ve temel hedefin CHP'yi iktidar yapmak olduğu fikridir. İkisi de sorumluluksa sorumluluk görevse görev diye her türlü destek vereceğini söylemiştir" diye konuştu.

TÜSİDAD BAŞKANININ ELEŞTİRİLERİ

CHP lideri, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın bugün Genel Kurul'da yaptığı eleştiriler üzerine "TÜSİAD'ın bugünkü değerlendirmesi sadece ekonomik bir yorum değildir. Adaletin zayıflaması ve savcı ile hakimlerin bir aparat haline geldiği durumda ekonomik çöküşün de gerçekleşeceğini söyleyerek TÜSİAD bugün çok önemli bir açıklama yaptı. Yerden göğe kadar haklılar" yorumunu yaptı.

Babacan da konuyla ilgili, "Bu açıklama çok olumludur. Evet diyoruz ama yetmez diyoruz, TÜSİAD'ın bu açıklamaları çok önemli. Daha yüksek ses gerekiyor."

Kaynak: Haber Merkezi