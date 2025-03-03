22 Yaşındaki Genç Motosiklet Kazasında Öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kaza, Öğretmenler Mahallesi Rasim Doktor Bulvarı üzerindeki Sunay Atilla üst geçidinde gerçekleşti. İddiaya göre, Ramazan Sınay motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Ramazan Sınay kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA