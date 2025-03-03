TUSAŞ'tan ANKA-3'e Özel Paylaşım

TUSAŞ, test süreci süren insansız hava aracı ANKA-3’ün deneme uçuşlarından bir görüntü paylaştı. Görüntüde, “Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir” notu düşüldü. ANKA-3'ün test ve geliştirme sürecini tamamlamasının ardından 2026 yılında envantere dahil edilmesi planlanıyor.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), tarafından geliştirilen ve son testleri yapılan ANKA-3 ismi verilen insansız savaş uçağı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmeye hazırlanıyor. ANKA-3’ün envantere girmesiyle birlikte, Türkiye’nin ilk mühimmatlı insansız savaş uçağı olacak.

‘Uçan kanat’ özelliğiyle radarlarda düşük görünürlüğe sahip olan ANKA-3 yüksek hız ve taşıma kapasitesiyle birlikte ön plana çıkıyor.

2023 yılında ilk motor çalıştırması gerçekleştirilen ANKA-3, 28 Aralık 2023 tarihinde ilk kez pistten teker keserek gökyüzüyle buluşmuştu.

TUSAŞ'tan ANKA-3'e Özel Paylaşım - Resim : 1

2026’DA ENVANTERE KATILACAK

TUSAŞ’ın Türk Silahlı Kuvvetleri ile yaptığı istişareler doğrultusunda çalışmaları süren ANKA-3’ün 2026 yılında envantere dahil edilmesi planlanıyor.

TUSAŞ YENİ GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Bu geliştirme çalışmaları kapsamında TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından ANKA-3’ün deneme uçuşlarından yeni bir görüntü daha paylaşıldı.

Görüntülerde ANKA-3’ün pistten havalandığı ve gökyüzünde süzüldüğü anlar yer aldı. Bu görüntüyle birlikte "Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir’ ifadeleri de paylaşımda yer aldı.

ANKA-3'ÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ANKA-3, TUSAŞ tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları sürdürülen turbofan motorlu, gövde içinde silah sistemlerine sahip olan, yüksek yük taşıma kapasiteli, stealth, kuyruksuz bir insansız savaş uçağı projesi olarak tanımlanıyor.

40.000ft irtifa limitine sahip olan ANKA-3’ün azami hızı ise 0.7 Mach yani saatte 857.5308 kilometre olarak ölçülüyor. Faydalı yükü 1.2 ton olan ANKA-3’ün tahmini uçuş süresi ise 10 saat olarak hesaplanıyor.

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