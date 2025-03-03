Konya'da Eski Eş Dehşeti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesinin Parsana Mahallesi, Şemsi Efendi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Özgür Ç., boşandığı eski eşi Şüheyda A. ve onun birlikte yaşadığı 42 yaşındaki Faruk Öksüzoğlu ile sokakta karşılaştı. Aralarındaki tartışmanın büyümesiyle, Özgür Ç. yanında bulunan tabanca ile Şüheyda A. ve Faruk Öksüzoğlu’na ateş açtı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Faruk Öksüzoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Şüheyda A.’nın tedavisi ise devam ediyor.

Olayın ardından kaçan şüpheli Özgür Ç., polis ekiplerince takip edilerek yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin saklandığı adresi belirleyip, Özgür Ç.’yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, "Çocuklarımın annesine gittiğinde Faruk’un orada bulunmasından rahatsız olduğumu söyledim. Olay günü sokakta karşılaştık, tartışma çıktı ve olay gerçekleşti" dedi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yargı önüne çıkarılacak.

Kaynak: İHA