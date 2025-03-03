Bilecik’teki Otobüs Kazasında Yaralanan 11 Kişi Taburcu Oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde dün saat 12.00 sıralarında F.Ö.’nün kullandığı tır, yolcu indiren otobüse çarpmıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Feci kazada yaralanan 11 kişi Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Aralarında tır şoförünün de bulunduğu 11 kişi bugün hastaneden taburcu edildi.

Kaynak: DHA