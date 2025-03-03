Bilecik’teki Otobüs Kazasında Yaralanan 11 Kişi Taburcu Oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde tır ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 11 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bilecik’teki Otobüs Kazasında Yaralanan 11 Kişi Taburcu Oldu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde dün saat 12.00 sıralarında F.Ö.’nün kullandığı tır, yolcu indiren otobüse çarpmıştı.

Bilecik’teki Otobüs Kazasında Yaralanan 11 Kişi Taburcu Oldu - Resim : 1

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Feci kazada yaralanan 11 kişi Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Aralarında tır şoförünün de bulunduğu 11 kişi bugün hastaneden taburcu edildi.

Bilecik’teki Otobüs Kazasında Yaralanan 11 Kişi Taburcu Oldu - Resim : 2

Kaynak: DHA

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