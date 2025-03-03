Şarampole Devrilen Kamyonun Sürücüsü Kıl Payı Ölümden Döndü

Adana’nın Kozan ilçesinde tomruk taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada kamyonun sürücüsü kıl payı ölümden döndü.

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Şarampole Devrilen Kamyonun Sürücüsü Kıl Payı Ölümden Döndü

Adana’nın Kozan ilçesinde Kızıllar Mahallesi Hayırkaşı mevkiinde, sürücü N.Ö. idaresindeki tomruk taşıyan kamyon, şarampole devrildi. Feci kazada araca sıkışan kamyon sürücüsü ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından sürücü hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şarampole Devrilen Kamyonun Sürücüsü Kıl Payı Ölümden Döndü - Resim : 1

Kaynak: DHA

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