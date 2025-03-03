Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: Tanrı ve Tanrıça Büstü Ele Geçirildi

Aydın'da tarihi eser kaçakçılarına baskın yapıldı. Ele geçirilen tanrı ve tanrıça büstlerinin 200 bin dolara satılacağı ortaya çıktı.

Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: Tanrı ve Tanrıça Büstü Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapılacağına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçti.

Takibe alınan şüphelinin otomobili ilçe girişinde durduruldu. Otomobilde gerçekleştirilen aramalarda, Roma dönemine ait bir tanrı ve bir tanrıça büstü ile bir heykel bulundu.

Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon: Tanrı ve Tanrıça Büstü Ele Geçirildi - Resim : 1

Şüphelilerin, tarihi eserleri 200 bin dolara satmaya çalıştıkları tespit edildi. Ş.K., İ.K. ve Y.T. gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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