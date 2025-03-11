Sakarya'da İş Cinayeti: İnşaatta Vinçten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da hızlı tren projesi inşaatında 42 yaşındaki işçi Metin Kuyumcu vinçten düştü. Kuyumcu, tedavi gördüğü hastanede 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Sakarya'da İş Cinayeti: İnşaatta Vinçten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yapımı devam eden İstanbul-Ankara hızlı tren hattındaki Doğançay Yüksek Hızlı Tren tüneli inşaatında meydana geldi. Metin Kuyumcu ile A.Ç. (22), vinç üzerinde çalışırken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek, yaralandı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan Metin Kuyumcu, bugün hayatını kaybetti. Metin Kuyumcu’nun cenazesinin işlemlerinin ardından yarın memleketi Zonguldak'ta toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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