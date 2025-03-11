Temeliyle Birlikte Sandık Gibi Aşağı İndi! Heyelanda Metrelerce Sürüklenen Evin Sahibi: 'Çatlak Bile Yok'

Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda 2 katlı bir 50 metre sürüklendi. Bölgeden gelen görüntülerde, yapı bütünlüğünün bozulmadığı gözlemlenen evin sahibinin açıklamaları duyanları gülümsetti. Yıkılmasına karar verilen evin sahibi Hikmet Kapucu, “Emeklerimize acıdık ama mal mülk geçici yeter ki canımız sağ olsun. Helal para ile yapıp iyi usta bulmuşum. Evde bir çatlak dahi yok” ifadelerini kullandı.

EŞYALAR BOŞALTILIP YIKILACAK

Ev yapı bütünlüğü bozulmadan 50 metreye yakın sürüklenirken, evdeki eşyaların etrafa savrulduğu görüldü. Olay anında evde kimsenin bulunmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ekibi, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Sürüklenen eve başka bir güzergahtan yol yapılırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından eşyalar boşaltılıp evin yıkılacağı belirtildi.

Olaya ilişkin konuşan evin sahibi Kapucu, yapıda çatlama dahi olmadığını belirterek, “Akşam 8-9 arasında yukarıda 400 metreye yakın mesafede bir çatlama oldu. Bizde tam anlayamadık. Ama buralarda bir esneme var. Biz de ne olduğunu tam anlayamadık. Emeklerimize acıdık. Ama mal mülk geçici yeter ki canımız sağ olsun. Helal para ile yapıp iyi usta bulmuşum. Evde bir çatlak dahi yok. Bu kolay kolay herkesin başına gelen bir şey değil. Ama biz her çivisini birinci sınıf yaptık. Yaşlandığımızda rahat edelim, dedik ama olmadı sağlık olsun. Evi yıkacağız” dedi.

Kaynak: DHA