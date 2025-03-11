Türkiye’den İlk! Turan, Azerbaycan’da İlk Lisanslı Dijital Cüzdan Oldu

Finans uygulaması Turan, Azerbaycan’da dijital cüzdan hizmetlerine başladığını açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu adım Turan’ın "Türk dünyasında finansal entegrasyonu güçlendirme" hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir basamak olarak öne çıktı. Azerbaycan pazarında faaliyete geçen uygulama, bölgesel bir Türk finans ekosistemi kurma amacını taşıyor.

BİRÇOK ÜLKEDE ETKİN OLMAYI AMAÇLIYOR

Yakın gelecekte Turan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan gibi diğer Türk ülkelerinde de lisanslı dijital cüzdan çözümlerini devreye almayı planlıyor. Türk Devletleri arasında para transferi kanalları oluşturmayı amaçlayan şirket, Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan ve Özbekistan arasında hızlı para transferi imkanı sağlayacak.

'KOLAY ERİŞİLEBİLİR HİZMETLER SUNACAK'

Turan, sunduğu hizmetlerle Türk dünyasındaki milyonlarca kullanıcının sınır ötesi işlemlerini daha erişilebilir ve hızlı hale getirmeyi hedefliyor.

Açıklamada, şirketin kurucusu ve CEO’su Özgür Bayraktar, Azerbaycan’da lisanslı faaliyet göstermeye başlamanın, Türk dünyasında finansal entegrasyonu artırma yolunda büyük bir adım olduğunu vurguladı. Bayraktar, "Geleneksel bankacılık sistemlerine kıyasla daha hızlı ve düşük maliyetli çözümler sunan Turan, Türk dünyasında finansal sınırları ortadan kaldırarak milyonlarca kişiye kolay erişilebilir finansal hizmetler sunacak" dedi.

Kaynak: AA