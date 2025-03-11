Berkin Elvan Mezarı Başında Anıldı

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin 16 Haziran 2013’te attığı gaz fişeği nedeniyle başından yaralanan ve 269 gün sonra, 11 Mart 2014’te hayatını kaybeden Berkin Elvan mezarı başında alındı. Anma da Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Elvan ailesi, törende yaptığı konuşmada, katillerin ceza almadığına dikkat çekerek, oğlumuzun katili tek bir gün bile hapse girmemişken avukatlarımız Oya Aslan ve Can Atalay halen cezaevinde tutuluyor. Berkin’imizin katillerine hak ettikleri cezayı vermeyenler, avukatımız Can Atalay’ı ve dostumuz Mücellâ Yapıcı başta olmak üzere mücadele arkadaşlarımızı hapse attı” ifadelerini kullandı.

Maruz kaldıkları tehditler için şikayette bulunduklarını belirten aile, hiçbirinin ifadesinin bile alınmadığını söyledi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin 16 Haziran 2013’te attığı gaz fişeği nedeniyle başından yaralanmış ve 11 Mart 2014’te hayatını kaybetmişti.

Berkin Elvan’ın hayatını kaybetmesine neden olduğuna hükmedilen polis memuru Fatih Dalgalı, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi