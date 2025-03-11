Cumhurbaşkanı Erdoğan Davet Etti: Polonya Başbakanı Türkiye'ye Geliyor

Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi. Ziyaretin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiye gerçekleşeceği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Davet Etti: Polonya Başbakanı Türkiye'ye Geliyor

Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın Türkiye’ye geleceği bildirildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıklamasına göre, Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye çalışma ziyareti yapacağı öğrenildi.

Ziyaretin 12 Mart Çarşamba yapılacağı bildirildi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 12 Mart Çarşamba günü ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde, ikili münasebetlerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri değerlendirilecek, ayrıca Ukrayna ve transatlantik ilişkiler dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır. Geçtiğimiz yıllarda 600'üncü yılını geride bıraktığımız Türkiye-Polonya ilişkilerinin Sayın Tusk'ın ziyareti vesilesiyle daha da güçlenerek gelişeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan Polonya
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