Kolombiya'da Heyelan: 4 Kişi Öldü

Kolombiya'nın Narino bölgesinde heyelan meydana geldi. Heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti.

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Kolombiya'da Heyelan: 4 Kişi Öldü

Kolombiya’nın Narino bölgesinde şiddetli yağışlar heyelana neden oldu. Heyelanda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Narino Valisi Luis Alfonso Escobar sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Yağışlar birçok noktada hasara yol açtı fakat en yıkıcı olanı Pasto kentindeki El Encano'da meydana geldi. Burada heyelan nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti."

Vali Escobar, La Cruz'da sel nedeniyle 100 ailenin evsiz kaldığını belirtti.

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Kaynak: DHA

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