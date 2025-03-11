Kolombiya'da Heyelan: 4 Kişi Öldü
Kolombiya'nın Narino bölgesinde heyelan meydana geldi. Heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti.
Kolombiya’nın Narino bölgesinde şiddetli yağışlar heyelana neden oldu. Heyelanda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Narino Valisi Luis Alfonso Escobar sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:
"Yağışlar birçok noktada hasara yol açtı fakat en yıkıcı olanı Pasto kentindeki El Encano'da meydana geldi. Burada heyelan nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti."
Vali Escobar, La Cruz'da sel nedeniyle 100 ailenin evsiz kaldığını belirtti.
Kaynak: DHA
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