Güney Kore'de 'Yoon Suk Yeol' İsyanı! Muhalifler Açlık Grevine Başladı

Güney Kore'de muhalefet partilerinden bir grup üye, sıkıyönetim ilanı nedeniyle tutuklanıp ardından tahliye edilen devlet başkanı Yoon Suk Yeol'un görevinden tamamen alınması gerektiğini vurguladı. Üyeler, bu talep doğrultusunda açlık grevine başladı.

Güney Kore'de 'Yoon Suk Yeol' İsyanı! Muhalifler Açlık Grevine Başladı

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanının ardından tutuklanan ve devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un tahliyesinin ardından ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) dahil muhalefet partilerinden bir grup üye ortak basın açıklaması yaptı.

Parti üyeleri, Yoon'un tahliye edilmesine tepki göstererek, Anayasa Mahkemesi kararıyla tamamen görevden alınmasını talep ederek açlık grevine başladıklarını bildirdi. Üyeler, "Yoon Suk Yeol, hapse dönmeli" diye konuştu.

Diğer yandan, DP üyesi Park Hong-bae ve Kim Moon-soo, Yoon'un görevden alınması talebiyle saçlarını kazıma kararı aldıklarını açıkladı.

Güney Kore'de 'Yoon Suk Yeol' İsyanı! Muhalifler Açlık Grevine Başladı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Güney Kore Ulusal Meclisi'nin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgusunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti. Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ardından Seul Merkez Bölge Mahkemesinin kararıyla Yoon, 52 gün boyunca kaldığı Seul Gözaltı Merkezi'nden 8 Mart'ta çıkmıştı. Mahkeme, Yoon'un fiziksel gözaltı olmadan yargılanmasına izin verirken, hakkında başlatılan azil süreci ve ceza davaları devam edecek.

Güney Kore’de Sıkıyönetim İlan Eden Yoon Suk Yeol Serbest BırakıldıGüney Kore’de Sıkıyönetim İlan Eden Yoon Suk Yeol Serbest BırakıldıDünya
Tatbikat Faciaya Dönüştü: Güney Kore Ordusu Bir Köyü BombaladıTatbikat Faciaya Dönüştü: Güney Kore Ordusu Bir Köyü BombaladıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Güney Kore Sıkıyönetim Parti
Cadılık Eğitimi Nedir? Witchcraft Eğitimi Hakkında Merak Edilenler Cadılık Eğitimi Nedir? Witchcraft Eğitimi Hakkında Merak Edilenler
Toksinleri ve Atıkları Temizler, Karaciğeri Ve Böbrekleri İyileştirir: Huş Ağacı Özünün Sağlığa Faydaları Saymakla Bitmiyor Toksinleri ve Atıkları Temizler, Karaciğeri Ve Böbrekleri İyileştirir
ABD'de Ambulans Helikopter Düştü ABD'de Ambulans Helikopter Düştü
Pakistan'da Trene Saldırı! '400 Yolcu Rehin Alındı' İddiası Pakistan'da Trene Saldırı! '400 Yolcu Rehin Alındı' İddiası
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon: Şükrü Genç İçin Gözaltı Kararı İstanbul’daki 4 CHP’li Belediyeye Operasyon
Trafikte Yeni Düzenleme! Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak: Yasa Teklifi Meclis’te Bunu Yapanın Ehliyetine El Konulacak
Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu Ramazan Bayramı Öncesi Fırsatçılar İş Başında: Otobüs ve Uçak Bileti Fiyatları Uçtu
Paraya İhtiyacı Olan Soluğu Orda Aldı! İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo: 3 Ayda Büyük Düşüş İhtiyaç Kredisi Faiz Oranlarında Çarpıcı Tablo
Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek Türkiye Felaketin Eşiğinde! Sadece 3 Gün Kaldı, 6 Saat Sürecek