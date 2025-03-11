Güney Kore'de 'Yoon Suk Yeol' İsyanı! Muhalifler Açlık Grevine Başladı

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanının ardından tutuklanan ve devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un tahliyesinin ardından ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) dahil muhalefet partilerinden bir grup üye ortak basın açıklaması yaptı.

Parti üyeleri, Yoon'un tahliye edilmesine tepki göstererek, Anayasa Mahkemesi kararıyla tamamen görevden alınmasını talep ederek açlık grevine başladıklarını bildirdi. Üyeler, "Yoon Suk Yeol, hapse dönmeli" diye konuştu.

Diğer yandan, DP üyesi Park Hong-bae ve Kim Moon-soo, Yoon'un görevden alınması talebiyle saçlarını kazıma kararı aldıklarını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore Ulusal Meclisi'nin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgusunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti. Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ardından Seul Merkez Bölge Mahkemesinin kararıyla Yoon, 52 gün boyunca kaldığı Seul Gözaltı Merkezi'nden 8 Mart'ta çıkmıştı. Mahkeme, Yoon'un fiziksel gözaltı olmadan yargılanmasına izin verirken, hakkında başlatılan azil süreci ve ceza davaları devam edecek.

Kaynak: AA