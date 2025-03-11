ABD'de Ambulans Helikopter Düştü

ABD’nin Mississippi eyaletinde bir hava ambulansı düştü. Ambulansın içinde pilot ve iki sağlık personeli olduğu açıklanırken, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verilmedi.

ABD'de Ambulans Helikopter Düştü

ABD’nin Mississippi eyaletine bağlı Madison County bölgesinde bir hava ambulansı düştü. Helikopterde pilot ve iki hastane çalışanının bulunduğu, ancak kazanın yaşandığı sırada içinde hasta olmadığı belirtildi.

Mississippi Üniversitesi Sağlık Merkezi yetkilileri, olayla ilgili açıklama yaparak hava ambulansının Madison County’de düştüğünü doğruladı. Helikopterdeki üç kişiden oluşan mürettebatın durumu hakkında bilgi verilmezken, olayın nedenine dair soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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