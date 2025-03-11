Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte Tutuklandı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Duterte hakkında, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda ciddi insan hakları ihlalleri yaşandığı iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı. Bu kararın ardından Duterte, başkent Manila’da gözaltına alındı.

2016-2022 yılları arasında devlet başkanlığı görevini yürüten Duterte, uyuşturucuya karşı sert politikalarıyla biliniyordu. Ancak, bu süreçte binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve çocukların da operasyonların hedefi olduğu iddiaları, uluslararası insan hakları örgütlerinin tepkisini çekmişti. UCM’nin Duterte’yi insanlığa karşı suçlarla suçlaması, Filipinler’de ve dünyada geniş yankı uyandırdı.

Duterte’nin avukatları, eski başkanın suçlamaları reddettiğini ve tüm eylemlerinin Filipinler’in güvenliğini sağlamak adına yapıldığını savundu. Öte yandan, insan hakları örgütleri ve mağdur yakınları, adaletin sağlanması için sürecin titizlikle yürütülmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA