Fuego Yanardağı Patladı! Gökyüzünü Dumanlar Sardı

Guatemala’daki bulunan Fuego Yanardağı’nda patlama yaşandı. Yüzlerce insan tahliye edilirken, 30 bin kişi içinse tahliye kapıda. Okulların tatil edildiği ülkede en son yanardağ patlaması 2018 yılında yaşanmış ve 215 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme:
Fuego Yanardağı Patladı! Gökyüzünü Dumanlar Sardı

Orta Amerika ülkesi Guatemala’da bulunan Fuego Yanardağı’nda güçlü bir patlama meydana geldi. Yetkililer, Pazar gecesi başlayan volkanik hareketlilik nedeniyle en az 300 ailenin tahliye edildiğini duyurdu. Başkent Guatemala City’nin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında bulunan yanardağdan yükselen lavlar ve kül bulutu, çevrede yaşayan binlerce kişiyi tehdit ederken, 30 bin kişinin tahliye edilme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Fuego Yanardağı Patladı! Gökyüzünü Dumanlar Sardı - Resim : 1

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer şimdiye kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı. Ancak, olası risklere karşı birçok okulda eğitime ara verildi ve tehlike altındaki yollar araç trafiğine kapatıldı. Amatör kameralarla kaydedilen görüntülerde, lav akıntılarının çevredeki alanları sardığı ve kül bulutlarının gökyüzünü kapladığı görüldü.

Fuego Yanardağı Patladı! Gökyüzünü Dumanlar Sardı - Resim : 2

215 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Daha önce de büyük patlamalarla gündeme gelen Fuego Yanardağı, dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak biliniyor. 3 bin 763 metre yüksekliğindeki yanardağ, 2018 yılında büyük bir patlama yaşamış ve 215 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Yetkililer, mevcut patlamanın şiddetini ve olası etkilerini yakından takip etmeye devam ediyor.

Yanardağ Patladı, Bölgedekilere Çağrı Yapıldı!Yanardağ Patladı, Bölgedekilere Çağrı Yapıldı!Dünya
Endonezya'da Yanardağ Patladı, 3 Bin Kişi İçin Alarma GeçildiEndonezya'da Yanardağ Patladı, 3 Bin Kişi İçin Alarma GeçildiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Yanardağ Guatemala Tahliye
Son Güncelleme:
Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor
Meclis, Ramazan’da 8 Gün Çalışacak: Yargı Paketi, Önümüzdeki Aya Kaldı Meclis, Ramazan’da 8 Gün Çalışacak: Yargı Paketi, Önümüzdeki Aya Kaldı
Keçilerini Aramaya Çıkan Yaşlı Kadın Öldü Keçilerini Aramaya Çıkan Yaşlı Kadın Öldü
Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu! Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu!
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Adaylık Çıkışı: 'Daha Tarihi Belli Olmayan Seçim İçin...' Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Adaylık Çıkışı
Her Satırı Korkunç! Denizli'de Evlat Vahşeti: Babasını Başını Taşla Ezerek Öldürdü Her Satırı Korkunç! Denizli'de Evlat Vahşeti: Babasını Canice Katletti
Emeklilerden Bayram İkramiyesi Tepkisi: 'Asla Affetmeyeceğiz' Emeklilerden Bayram İkramiyesi Tepkisi
Vatikan'dan Papa'nın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama Papa'nın Sağlık Durumunda Yeni Gelişme
Keçilerini Aramaya Çıkan Yaşlı Kadın Öldü Keçilerini Aramaya Çıkan Yaşlı Kadın Öldü