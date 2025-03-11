Fuego Yanardağı Patladı! Gökyüzünü Dumanlar Sardı

Orta Amerika ülkesi Guatemala’da bulunan Fuego Yanardağı’nda güçlü bir patlama meydana geldi. Yetkililer, Pazar gecesi başlayan volkanik hareketlilik nedeniyle en az 300 ailenin tahliye edildiğini duyurdu. Başkent Guatemala City’nin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında bulunan yanardağdan yükselen lavlar ve kül bulutu, çevrede yaşayan binlerce kişiyi tehdit ederken, 30 bin kişinin tahliye edilme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer şimdiye kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı. Ancak, olası risklere karşı birçok okulda eğitime ara verildi ve tehlike altındaki yollar araç trafiğine kapatıldı. Amatör kameralarla kaydedilen görüntülerde, lav akıntılarının çevredeki alanları sardığı ve kül bulutlarının gökyüzünü kapladığı görüldü.

215 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Daha önce de büyük patlamalarla gündeme gelen Fuego Yanardağı, dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak biliniyor. 3 bin 763 metre yüksekliğindeki yanardağ, 2018 yılında büyük bir patlama yaşamış ve 215 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Yetkililer, mevcut patlamanın şiddetini ve olası etkilerini yakından takip etmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA