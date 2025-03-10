Anlaşmaya Varıldı! Terör Örgütü YPG/SDG Suriye Ordusu'na Katılıyor

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından, PKK'nın Suriye’deki uzantısı olan YPG/SDG’nin silah bırakıp bırakmayacağı merak ediliyordu. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, terör örgütü YPG/SDG (Suriye Demokratik Güçleri) elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Görüşmede, ülkenin kuzeyini işgal eden terör örgütünün silah bırakması ve yeni Suriye yönetimine katılması ele alındı. Görüşmenin ardından Suriye Cumhurbaşkanlığı, YPG/SDG’nin Suriye ordusuna katılması için bir anlaşma sağlandığını açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Mazlum Abdi arasında Şam'da imzalanan anlaşma 8 maddeden oluşuyor. Anlaşma, Suriye'nin birliğini tehdit eden bölünme çağrılarını, nefret söylemlerini ve toplum içindeki anlaşmazlıkları körüklemeye yönelik girişimleri reddediyor. Buna göre; Kürt toplumu, Suriye'nin parçası olarak anayasal güvenceye kavuşacak. Suriye'nin güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle birlikte mücadele edilecek.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Anlaşmanın 8 maddesi şöyle:

1. Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması.

2. Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

3. Tüm Suriye topraklarında ateşkes.

4. Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi.

5. Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması.

6. Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek.

7. Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek.

8. Uygulama komiteleri, yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak.

Kaynak: Haber Merkezi