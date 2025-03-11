Vatikan'dan Papa'nın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama
Vatikan'dan Papa Francis'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Papa Francis'in ölüm riski taşımadığı ve hastanede aldığı tedaviye iyi yanıt verdiği bildirildi.
Vatikan, 14 Şubat'tan beri tedavi altında olan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme notu paylaştı. Vatikan'ın son tıbbi güncellemesinde, doktorlar tarafından konulan "ihtiyatlı" teşhisinin kaldırılmasına karar verildiği duyuruldu.
Son günlerde sağlık durumuda iyileşmeler görülen Papanın ilaç tedavilerine yanıt verdiği bildirildi.
Vatikan, Papa Francis'in hastanede tedavisinin devam edeceğini açıkladı. Öte yandan Papa Francis'in taburcu olma zamanı hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: ANKA