Vatikan'dan Papa'nın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama

Vatikan'dan Papa Francis'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Papa Francis'in ölüm riski taşımadığı ve hastanede aldığı tedaviye iyi yanıt verdiği bildirildi.

Vatikan'dan Papa'nın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama

Vatikan, 14 Şubat'tan beri tedavi altında olan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'in sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme notu paylaştı. Vatikan'ın son tıbbi güncellemesinde, doktorlar tarafından konulan "ihtiyatlı" teşhisinin kaldırılmasına karar verildiği duyuruldu.

Vatikan'dan Papa'nın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama - Resim : 1Son günlerde sağlık durumuda iyileşmeler görülen Papanın ilaç tedavilerine yanıt verdiği bildirildi.

Vatikan, Papa Francis'in hastanede tedavisinin devam edeceğini açıkladı. Öte yandan Papa Francis'in taburcu olma zamanı hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: ANKA

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