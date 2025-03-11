ABD-Hamas Görüşmesi Sonuçsuz Kaldı: 'Tek Seferlikti'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler’in Hamas ile gerçekleştirdiği görüşmenin tek seferlik bir girişim olduğunu ve şu ana kadar herhangi bir sonuç vermediğini açıkladı.

ABD-Hamas Görüşmesi Sonuçsuz Kaldı: 'Tek Seferlikti'

Suudi Arabistan’a giderken konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rubio, görüşmenin amacının rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Boehler’in bu fırsatı değerlendirdiğini vurgulayan Rubio, "Özel temsilcimizin, rehineleri elinde tutan kişilerle doğrudan görüşme yapmasına izin verildi ve teşvik edildi. Ancak bu görüşme şimdilik bir sonuç vermedi" dedi.

Rubio, müzakerelerdeki temel aracının Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff olduğunu ifade etti. Witkoff’un Katar’da bu süreçle ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirten Rubio, "Umarım bu çabalar sonuç verir ve tüm rehineler özgürlüğüne kavuşur" şeklinde konuştu.

HAMAS'I SUÇLADI

İsrail’in Gazze’ye elektrik arzını kesmesiyle ilgili bir soruya yanıt veren Rubio, Hamas’ı müzakerelere ciddi yaklaşmamakla suçladı. Hamas’ın rehineleri ve hayatını kaybeden kişilerin naaşlarını kötü koşullarda tuttuğunu iddia eden Rubio, "Orantısız takaslar talep ediyorlar, bu yüzden İsrail, Hamas’ı karar almaya zorlamak için kendi stratejik hamlelerini yapıyor." dedi.

Son olarak, Rubio, ABD'nin rehineleri kurtarmak için elinden gelen çabayı gösterdiğini ancak Hamas’ın tutumunun süreci zorlaştırdığını dile getirdi. Görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Rubio, uluslararası iş birliğiyle en iyi sonucun alınmasını umduklarını belirtti.

Kaynak: İHA

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