Pakistan'da Trene Saldırı! '400 Yolcu Rehin Alındı' İddiası

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde, 400 yolcu taşıyan seyir halindeki bir trene ateş açıldı. Polis ve demiryolu yetkilileri, saldırının "ayrılıkçı militan grup" Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından gerçekleştirildiğini ve bir makinistin yaralandığını bildirdi.

Beluç Kurtuluş Ordusu'ndan yapılan açıklamada, saldırının sorumluluğu üstlenilirken, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu kişileri trende rehin aldıkları iddia edildi. Yetkililerden rehine alındığı iddiasına bir doğrulama gelmedi.

Hükümet sözcüsü Shahid Rind, Belucistan yönetiminin acil durum önlemleri aldığını ve tüm kurumların seferber edildiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi