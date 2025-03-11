Suriye Haritası Değişti: Dış Basın Tarihi Anlaşmayı Nasıl Gördü?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye'nin toprak bütünlüğünü vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşma imzalandı. 8 maddeden oluşan bu anlaşma, Kürt toplumunun Suriye'nin parçası olarak anayasal güvenceye kavuşturulmasını içeriyor. Ayrıca, Suriye'nin sınır kapıları, petrol ve gaz sahaları gibi önemli kaynaklar, devletin yönetimine geçecek. Anlaşma, Suriye'nin güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadeleyi öngörüyor.

HARİTA YEŞİLE DÖNDÜ

Anlaşmanın ardından, Suriye haritası tamamen yeşil hale geldi. Bu durum, Suriye'nin tamamının artık aynı çatı altında birleşen güçler tarafından yönetileceğini simgeliyor. Bu tarihi anlaşma, dünya basınında da geniş yer buldu.

DIŞ BASIN NASIL GÖRDÜ?

Amerikan ve İngiliz basını, Türkiye'nin terörle mücadele hareketi sonucunda yaşanan gelişmeleri manşetlerine taşıdı. Yaşananlar, Suriye'nin siyasi geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, anlaşmayı "SDG, hükümet güçleriyle bütünleşmeyi kabul etti" başlığıyla duyurdu ve bu gelişmenin, parçalanmış bir ülkeyi birleştirme hedefine doğru atılmış önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden The New York Times, Suriye'de yeni bir dönemin başladığını belirtti. Gazete, bu gelişmenin terör örgütü PKK'nın geçtiğimiz hafta yaptığı silah bırakma çağrısının ardından geldiğini vurguladı ve yeni liderliğin kapsayıcı bir hükümet kurma vaadini ele aldı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN ise, anlaşmayı "Tarihi anlaşma" olarak nitelendirerek, yıl sonuna kadar uygulamaya geçileceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi