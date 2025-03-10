İstanbul'da İş Cinayeti: 25 Yaşındaki İşçi Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

İstanbul Bahçelievler’de Yenibosna Merkez Mahallesi Ziya Taşkent Sokak'ta vinç bakımı yapan 4 işçi vincin üstünde bulunan sepete çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle vinç sepeti yamulurken, sepetteki işçiler aşağıya düştü.

25 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Mustafa Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 25 yaşındaki Mustafa Öztürk'ün cenazesinin bugün Yenibosna Merkez Camii'nden kaldırılarak cenaze namazına müteakip memleketi Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA