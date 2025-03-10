71 Yaşındaki Adam Av Tüfeğiyle Canına Kıydı

Zonguldak'ta kendisinden bir süredir haber alınamayan 71 yaşındaki Recep K., evinde ölü bulundu. Recep K.'nın av tüfeğiyle evinde kendini vurarak intihar ettiği ortaya çıktı.

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71 Yaşındaki Adam Av Tüfeğiyle Canına Kıydı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şenköy köyünde 71 yaşındaki Recep K.'dan yakınları uzun bir süre haber alamadı. Eve gelen yakınları tarafından Recep K. odasında hareketsiz halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden yaşlı adamın av tüfeği ile intihar ettiği ortaya çıktı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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