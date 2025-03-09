AKP'li Başkan, Ailesiyle Birlikte Ölümden Döndü! Trafik Kazası Geçirdiler

Eğirdir-Isparta Karayolu'nda saat 15.30 sıralarında AKP'li Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkanı Ali Göçer'in kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ali Göçer, otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Ayşe Göçer ve kızı Elif Göçer (19) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Belediye başkanı ve ailesinin hastaneye kaldırıldıktan sonra sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA