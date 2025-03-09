AKP'li Başkan, Ailesiyle Birlikte Ölümden Döndü! Trafik Kazası Geçirdiler
AKP'li Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer ve ailesi trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Ali Göçer, eşi ve kızı hastaneye kaldırıldı. Belediye başkanı ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eğirdir-Isparta Karayolu'nda saat 15.30 sıralarında AKP'li Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkanı Ali Göçer'in kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Ali Göçer, otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Ayşe Göçer ve kızı Elif Göçer (19) hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Belediye başkanı ve ailesinin hastaneye kaldırıldıktan sonra sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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