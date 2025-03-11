Can Holding Ailesi’nin Acı Günü…Hacı Ağbey Can'a Son Veda

İş dünyasında Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer alan Can Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın annesi Hacı Ağbey Can, Ağrı’daki akraba ziyareti sırasında aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ağrı Doğubayazıt'ta hayatını kaybeden Hacı Ağbey Can için İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. İş, spor, siyaset dünyasından çok sayıda isim, Can ailesinin acı gününde cenazeye katıldı, aileyi yalnız bırakmayarak destek oldu.

SİYASİLER DE YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye katılan isimler arasında MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 21. ve 24. Dönem Milletvekili Aydın Ayaydın yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi