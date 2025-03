Can Holding Ailesi’nin Acı Kaybı: Hacı Ağbey Can Hayatını Kaybetti

Can Holding'in Kurucu Başkanı Hacı Zamanhan Can'ın eşi, Cemal, Kemal, Mehmet ve Murat Can ve Devran Can'ın anneleri Hacı Ağbey Can akraba ziyareti için gittiği memleketi Doğubayazıt'ta geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesinin yarın Eyüp Camii'nde kılınacak cenaze namazına müteakip defnedileceği öğrenildi..

