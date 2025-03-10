Can Holding Ailesi’nin Acı Kaybı: Hacı Ağbey Can Hayatını Kaybetti

Can Holding’in Kurucu Başkanı Hacı Zamanhan Can’ın eşi Hacı Ağbey Can memleketi Doğubeyazıt’ta geçirdiği ani bir rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze töreni yarın Eyüp Camii’nde gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme:
Can Holding Ailesi’nin Acı Kaybı: Hacı Ağbey Can Hayatını Kaybetti

Can Holding'in Kurucu Başkanı Hacı Zamanhan Can'ın eşi, Cemal, Kemal, Mehmet ve Murat Can ve Devran Can'ın anneleri Hacı Ağbey Can akraba ziyareti için gittiği memleketi Doğubayazıt'ta geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesinin yarın Eyüp Camii'nde kılınacak cenaze namazına müteakip defnedileceği öğrenildi..

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cenaze töreni
Son Güncelleme:
Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor
Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor
Balıkesir’de Suç Şebekelerine Operasyon: 50 Şüpheli Gözaltında Balıkesir’de Suç Şebekelerine Operasyon: 50 Şüpheli Gözaltında
Survivor'da Bu da Oldu! Dominik Turizm Bakanlığı, Yarışmacıların Evlerini Yıktı Dominik Turizm Bakanlığı, Yarışmacıların Evlerini Yıktı
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu: Kazançlarını Bakın Nereye Yatırıyorlar Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var