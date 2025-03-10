Survivor'da Bu da Oldu! Dominik Turizm Bakanlığı, Yarışmacıların Evlerini Yıktı
Dominik Turizm Bakanlığı, Survivor yarışmacılarından Sema ve Batuhan'un adaya yaptıkları evleri 'kaçak yapı' olduğu gerekçesiyle yıktı.
TV8'in sevilen yarışma programı Survivor programında dikkat çeken anlar yaşandı. Dominik Turizm Bakanlığı yetkilileri, programın çekildiği adaya gelerek Sema ve Batuhan isimli yarışmacıların evlerini yıktı.
Evlerin yıkımına 'kaçak yapı' olmaları gerekçe gösterildi. Sema isimli yarışmacı, "Şimdi yeni bir ev yapacağız. Yapmak zorundayım çünkü ben kendime ait bir yerde yaşamayı seviyorum" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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