Survivor'da Bu da Oldu! Dominik Turizm Bakanlığı, Yarışmacıların Evlerini Yıktı

Dominik Turizm Bakanlığı, Survivor yarışmacılarından Sema ve Batuhan'un adaya yaptıkları evleri 'kaçak yapı' olduğu gerekçesiyle yıktı.

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Survivor'da Bu da Oldu! Dominik Turizm Bakanlığı, Yarışmacıların Evlerini Yıktı

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor programında dikkat çeken anlar yaşandı. Dominik Turizm Bakanlığı yetkilileri, programın çekildiği adaya gelerek Sema ve Batuhan isimli yarışmacıların evlerini yıktı.

Evlerin yıkımına 'kaçak yapı' olmaları gerekçe gösterildi. Sema isimli yarışmacı, "Şimdi yeni bir ev yapacağız. Yapmak zorundayım çünkü ben kendime ait bir yerde yaşamayı seviyorum" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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