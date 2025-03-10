Devrilen Otomobildeki 1 Kişi Öldü, 4 Kişi Yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı.

Celalettin Çöpoğlu'nun kullandığı 34 GA 9273 plakalı hafif ticari araç, Mürseller mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçtaki dört yaralı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA