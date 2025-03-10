Otobüsten Bir Kilo Metamfetamin Çıktı

Ordu'da jandarma bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj bölümünden gizlenmiş metamfetamin çıktı.

Otobüsten Bir Kilo Metamfetamin Çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu otobüsünün bagaj bölümünde uyuşturucu madde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan otobüste yapılan aramada, M.Ş. (45) isimli şahsa ait pakette 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucu, uyuşturucunun İstanbul'dan H.Ö. (54) tarafından gönderildiği belirlendi.

Otobüsten Bir Kilo Metamfetamin Çıktı - Resim : 1

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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Kaynak: İHA

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