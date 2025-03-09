Diyarbakır’daki Narkotik Operasyonlarında 43 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır’da şubat ayında narkotik operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, adli mercilere sevk edilen 43 kişi de tutuklandı.

Diyarbakır’daki Narkotik Operasyonlarında 43 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğünce şubat ayında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 62 kilo 337 gram skunk maddesi, 34 kilo 282 gram esrar ve türevleri, 299 Gram metamfetamin maddesi, bin 310 adet sentetik ecza, 1 gram afyon sakızı, 47 adet extacy, 30 gram kokain, 10 adet captagon ve 2 gram eroin ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 382 şüpheli yakalandı. Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 43 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

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