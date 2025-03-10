Bakan Hakan Fidan, İngiltereli Mevkidaşı ile Telefonla Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin bugün bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Avrupa güvenlik yapısı ve Suriye'deki mevcut durumun gündeme geldiği aktarıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Hakan Fidan ve David Lammy görüşmede, Avrupa güvenliğiyle ilgili güncel tartışmaları değerlendirirken, AB üyesi olmayan ülkelerin kıtanın güvenliğindeki rolüne de vurgu yaptı.
Ayrıca, Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra savunma sanayii alanında işbirliği konularının da ele alındığı kaydedildi.
Kaynak: ANKA
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