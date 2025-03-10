Bakan Hakan Fidan, İngiltereli Mevkidaşı ile Telefonla Görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Hakan Fidan ve David Lammy görüşmede, Avrupa güvenliğiyle ilgili güncel tartışmaları değerlendirirken, AB üyesi olmayan ülkelerin kıtanın güvenliğindeki rolüne de vurgu yaptı.

Ayrıca, Suriye’deki gelişmelerin yanı sıra savunma sanayii alanında işbirliği konularının da ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA