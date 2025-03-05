Survivor Yarışmacısı Hikmet Tuğsuz Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan Survivor yarışmasına iki ay önce "All-Star" kadrosundan dahil edilen Hikmet Tuğsuz'un, geçmişte işlediği suçlar nedeniyle sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Tuğsuz, iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezası alarak bir süre cezaevinde kalmış ve denetimli serbestlik sürecindeyken yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla yarışmaya katılmıştı. Ancak, hakkında iki yeni suçlama daha bulunduğu ortaya çıkınca, kendisi için yeni bir iddianame düzenlendi.