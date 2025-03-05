Survivor Yarışmacısı Hikmet Tuğsuz Dominik'ten Döner Dönmez Tutuklanacak
Daha önce iki farklı yaralama olayından hapis cezası alan ve denetimli serbestlikle dışarı çıkan Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un, cezaevinden çıktıktan sonra yeni suçlara karıştığı ortaya çıktı. Yurt dışı yasağı kalktıktan sonra Survivor'a katıldığı öğrenilen Tuğsuz, Dominik dönüşünde tutuklanarak cezaevine gönderilecek.
Kaynak: Sabah
Özel bir televizyon kanalında yayınlanan Survivor yarışmasına iki ay önce "All-Star" kadrosundan dahil edilen Hikmet Tuğsuz'un, geçmişte işlediği suçlar nedeniyle sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Tuğsuz, iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezası alarak bir süre cezaevinde kalmış ve denetimli serbestlik sürecindeyken yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla yarışmaya katılmıştı. Ancak, hakkında iki yeni suçlama daha bulunduğu ortaya çıkınca, kendisi için yeni bir iddianame düzenlendi.
Survivor 2025 kadrosuna yedeklerden dahil edilen Hikmet Tuğsuz'un, yarışmaya katılmak için yurt dışına çıktıktan bir hafta sonra hakkında tutuklama kararı verildi. Antalya'da yaşayan Tuğsuz, ilk olarak 2019'da sakatlık nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmiş, 2022 All-Star kadrosunda ise yarışmaya devam etmişti. 2025 sezonunda da yarışan Tuğsuz'un, cezaevinden çıktıktan sonra yeniden suç işlediği belirlendi.
2023'TE CEZAEVİNE GİRMİŞTİ
Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Hikmet Tuğsuz, 2016 yılında karıştığı iki ayrı yaralama suçundan dolayı aldığı 12 yıl 16 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine 31 Temmuz 2023'te cezaevine girmişti. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra adli denetim serbestlik hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen Tuğsuz, yurt dışı yasağı kaldırıldıktan sonra Survivor yarışmasına katıldı. Ancak, cezaevinden çıktıktan sonra "dolandırıcılık" ve "kasten yaralama" suçlarına karıştığı ortaya çıktı.
TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Hakkında iddianame hazırlanırken Dominik Cumhuriyeti'ne gittiği belirlenen Tuğsuz hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarıldı.
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Tuğsuz'un, geçen yıl nisan ayında Antalya'da internet üzerinden villasını satmak isteyen Julia Ç.'nin 45 milyon lira değerindeki villasını noterden satış vekaletnamesi alarak dolandırdığı iddia edildi. Bu olay nedeniyle 7,5 yıl hapis cezası istenirken, 20 Temmuz 2023'te Bayram D.'yi sopayla dövdüğü ve "silahla kasten yaralama" suçundan hakkında yeni bir iddianame hazırlandığı öğrenildi.
DÖNER DÖNMEZ TUTUKLANACAK
Denetimli serbestlik sürecindeyken suç işlemeye devam ettiği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen Tuğsuz, Türkiye'ye döndüğünde cezaevine konulacak.