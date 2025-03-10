Balıkesir’de Suç Şebekelerine Operasyon: 50 Şüpheli Gözaltında

Balıkesir'de suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma, baskınlarda 50 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir’de Suç Şebekelerine Operasyon: 50 Şüpheli Gözaltında

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında büyük çaplı bir operasyon düzenledi. Aylar süren titiz istihbarat çalışmalarının ardından, Ayvalık’tan Bandırma’ya, Edremit’ten Gömeç’e kadar 11 ilçede suç örgütlerine yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Gözaltına alınan 50 şüphelinin, çeşitli kaçakçılık ve organize suç faaliyetlerine karıştığı tespit edilirken, adreslerde yapılan aramalarda adeta bir suç cephaneliği ele geçirildi.

Balıkesir’de Suç Şebekelerine Operasyon: 50 Şüpheli Gözaltında - Resim : 1

Operasyonlarda 6 bin 551 adet sentetik hap, 118 gram metamfetamin, 40 kök kenevir, 18 gram kubar esrar, 4 gram bonzai, 2 gram kokain, 6 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 2 tabanca, 2 şarjör, 10 fişek, 1 eski eser ve suçtan elde edilen tam 315 bin 510 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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