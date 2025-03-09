Ankara'da Siber Suçlulara Eş Zamanlı Operasyon: 5 Kişi Yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, açık kaynaklarda yapılan siber devriye faaliyetleri ile yapılan sıkı takip kapsamında; vatandaşların kişisel bilgilerinin (ikamet adresi, yakınları, numarası, meslek bilgisi gibi) sorgulanabildiği JaNTİ isimli yasa dışı sorgu sisteminin kullanıldığı belirlendi.

Şüphelilerin kullandığı sunucular tespit edilerek dijital izler ortaya çıkartıldı. Somut olaylarda olduğu gibi dijital ortamda siber izlerin tespiti Jandarma tarafından başarılı şekilde yürütüldü. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Şube tarafından Ankara ilinde 5 şüpheliye toplam 5 adreste siber operasyon faaliyeti icra edildi.

Faaliyet sonrasında şüpheliler yakalanarak dijital delillere el konuldu. Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların kişisel bilgilerinin ele geçirilmesine yönelik yapılan ilk operasyon olmadığı ve yakın zamanda birçok kez operasyon icra edildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA