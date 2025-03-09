Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı
Kırıkkale'de narkotik operasyonda bir kişi yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında M.G. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada 91,48 gram sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA