Çalıntı Araç Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Bulundu

Samsun'da polisin bulduğu çalıntı araçla ilgili bir iş yerinde yapılan aramada, silah ve uyuşturucu da bulundu.

Çalıntı Araç Operasyonunda Silah ve Uyuşturucu Bulundu

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 55 plakalı aracın "Güveni kötüye kullanma" yöntemiyle çalındığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı araç, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde bir iş yeri önünde park halinde tespit edildi.

Polis ekipleri, aracı çaldıkları tespit edilen E.A. ve G.G.’yi saklandıkları iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek, 63 adet sentetik ecza hap ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Çalıntı araç sahibine teslim edilirken, yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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