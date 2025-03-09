Şanlıurfa'daki Düğün Magandaları Yakalandı

Şanlıurfa'da düğünde silahla havaya ateş ettikleri görüntüler sosyal medyada yayınlanan magandalar, jandarma tarafından tespit edilerek yakalandı.

Şanlıurfa'daki Düğün Magandaları Yakalandı

Şanlıurfa'da bir düğünde havaya yoğun bir şekilde ateş açılarak görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemede havaya ateş açan şahısların kimliği belirlendi. Toplam 4 adrese düzenlenen operasyonda 1 adet G1 piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör, ile 340 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi hakkında 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' ile 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından adli işlem başlatılarak 20 bin 836 TL idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, zanlıların yakalanmasını "Gereği Yapıldı" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: İHA

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