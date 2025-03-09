Kıraathanede Kumar Operasyonu: 6 Kişiye Para Cezası

Samsun'da düzenlenen kumar operasyonunda 6 şahsa para cezası uygulanırken, kıraathane sahibi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

Kıraathanede Kumar Operasyonu: 6 Kişiye Para Cezası

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir kıraathanede kumar oynandığının öğrenilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye toplam 55 bin 482 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, iş yeri sahibi F.Ö. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Operasyon sırasında 700 TL nakit paraya da el konuldu.

Kaynak: İHA

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