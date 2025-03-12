Sevcan Hemşireyi Öldürmüştü: Cani Eş Halit Can Sakman'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Eşi Halit Can Sakman tarafından canice katledilen hemşire Sevcan Demir Sakman tüm ülkeyi yasa boğdu. Dehşet anında kendisini yaralayan cani Halit Can Sakman ise bugün tutuklandı. Cani erkeğin skandal ifadesi de ortaya çıktı. Sakman'ın ifadesindeki "kıskançlık" bahanesi "pes" dedirtti.

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Sevcan Hemşireyi Öldürmüştü: Cani Eş Halit Can Sakman'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Kadına yönelik şiddetin ve dehşetin sonu gelmiyor. Antalya'da 26 yaşındaki hemşire Sevcan Demir Sakman, 2 ay önce evlendiği eşi Halit Can Sakman tarafından canice katledildi. Genç kadının ölümü büyük yankı uyandırdı.

Memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlanan Sevcan hemşirenin tabutunu kadınlar omuzladı. Cenaze töreninde aile üyeleri ayakta durmakta güçlük çekti.

Sevcan Hemşireyi Öldürmüştü: Cani Eş Halit Can Sakman'ın İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 1

TUTUKLANDI

Kendisi de bıçakla yaralanan Halit Can Sakman ise Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altındaydı. Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Sakman işlemlerinin ardından boynundaki sargı ve dren tüpüyle adliyeye getirildi. Ellerinde yaralar olan Halit Can Sakman, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Zanlı, tedavisine devam edileceği için yeniden hastaneye götürüldü.

Sevcan Hemşireyi Öldürmüştü: Cani Eş Halit Can Sakman'ın İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 2

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Halit Can Sakman'ın emniyette verdiği ifadede, eşiyle maddi sorunlar nedeniyle aralarında tartışmalar olduğunu, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından ise öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

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Antalya'da Kadın Cinayeti: İki Ay Önce Evlendiği Eşini ÖldürdüAntalya'da Kadın Cinayeti: İki Ay Önce Evlendiği Eşini ÖldürdüGüncel

Kaynak: AA

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