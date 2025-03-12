Gazete Duvar'dan Kapanma Kararı

2016 yılında yayın hayatına başlayan Gazete Duvar internet haber sitesi, ekonomik zorluklar ve Google'ın son algoritma değişiklikleri nedeniyle yayınını durdurma kararı aldı.

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Gazete Duvar'dan Kapanma Kararı

Vedat Zencir’in sahibi olduğu Gazete Duvar, son dönemde gelirlerinde yaşanan büyük düşüş ve maliyetlerin karşılanamaz hale gelmesi nedeniyle kapanma kararı aldı. Bugün, site çalışanlarına tebliğ edilen kararda Gazete Duvar'ın yayın hayatına son vererek kapanacağı duyuruldu.

ÇALIŞANLARA BUGÜN TEBLİĞ EDİLDİ

Ağustos 2016’da yayın hayatına başlayan internet gazetesi, ekonomik sıkıntılarla mücadele ederken, Google’ın yaptığı son algoritma değişikliklerinin de gelir kaybını artırdığı ifade ediliyor. Site yönetiminin, kapanma kararına dair ilerleyen saatlerde kamuoyuna resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Kurumda çalışan diğer gazetecilerse karara dair şunları yazdı:

Osman Çaklı: Ne desem bilemiyorum. Çok şey öğrendiğim, çalışmaktan gurur duyduğum, her virgülün, noktanın gazetecilik adına peşine düşen, öylesi hassas gazetecilik yapan bir yerdi. Gazete Duvar’ın bugün itibariyle kapatıldığını öğrendik.

Bahadır Özgür: 2016’dan beri yayın yapan Gazete Duvar kapandı. Zor zamanda başlayıp, kısa sürede dijital gazetecilikte kaliteli ve iyi deneyim yarattı. Ben de uzun süredir, severek yazıyordum. Koşullar bağımsız yayıncılık için aşırı ağırlaştı. Duvar emekçilerine teşekkürler ve geçmiş olsun...

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Kaynak: Haber Merkezi

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