İstanbul'un Tarihi Semtinde Bina Duvarı Çöktü, Molozların Arasından 800 Yıllık Tarih Çıktı

Fatih'te bir binanın bahçe duvarında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme sonrası binaya gelen ekipler, molozların arasında 1232 yılına ait bir mezar taşı buldu.

İstanbul'un Tarihi Semtinde Bina Duvarı Çöktü, Molozların Arasından 800 Yıllık Tarih Çıktı

Fatih Akşemsettin Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın arka cephesinde bahçe duvarı çöktü. Çökme nedeni henüz bilinmezken; bina sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. Ekipler, ihbar üzerine olay yerine geldi ve çöken duvarın molozları arasında 1232 yılına ait bir mezar taşı buldu.

Bina sakini Halit Özpar, "Duvar çöktü, çok ses gelince aşağı indik. Karanlıkta bir şey görememiştik, ertesi gün baktığımızda mezar taşını gördük. Belediye ekiplerine haber verdik. Geldiler, taşı alıp gittiler. Ondan sonra bir daha haber alamadık" dedi.

İstanbul'un Tarihi Semtinde Bina Duvarı Çöktü, Molozların Arasından 800 Yıllık Tarih Çıktı - Resim : 1

'BURASI PADİŞAHLIĞIN EN ÖNEMLİ ROTASI'

Gün yüzüne çıkan mezar taşı ilgili değerlendirmede bulunan Tarihçi Araştırmacı-Yazar İlknur Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Sultan Mehmet zamanında Akşemsettin Mahallesine yerleşim başlamış. Bölge daha sonra 2'nci Beyazıt zamanında vakıf olarak tescil edilmiş, kullanılmış ve ilan edilmiş. Burada bir mezar taşı bulunuyorsa burada daha fazlasının olduğunu düşünmeliyiz. Çünkü o dönemde bu alanlar olduğu gibi mezarlık, tarihi noktalar çünkü. Bu mezarın üstünde de yazılan yazıya baktığımda; 'Hasan Usta'nın oğlu Muhammed Şakir ruhuna Fatiha' diyor. Kişinin kahvecinin oğlu olduğu yazılı. Üzerindeki sayılar, 1232 yılına işaret ediyor. Bu bölgede 1957-58'ler, o tarihlerde Adnan Menderes zamanında büyük bir yapılaşma oldu. Büyük meydan arazileri açıldı ve çalışmalar yapıldı. Muhtemeldir ki o dönemde de yapılmış olabilir. Bir tık öncesine de işaret etmiş olabilir ama burada mezarlıkların bulunması çok normal. Çünkü Fatih Sultan Mehmet döneminde bu hem ticaret aksı hem yerleşim noktası, hem de padişahlığın en önemli rotası burası. O yüzden buradaki mezarlıklar beni şaşırtmadı açıkçası."

Kaynak: DHA

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