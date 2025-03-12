İftar Sonrası Yürüyüş Ölümle Burun Buruna Getirdi! Hayati Tehlikesi Var

Mardin Artuklu'da 42 yaşındaki İsmail B. iftardan sonra yürüyüşe çıktı. 30 metre yükseklikteki inşaat temeline düşen İsmail B. hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İftar Sonrası Yürüyüş Ölümle Burun Buruna Getirdi! Hayati Tehlikesi Var

Mardin'in Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi Kızıltepe Kavşağı'nda iftardan sonra yürüyüşe çıkan İsmail B., çevresinde güvenlik önlemi alınmayan 30 metre derinliğindeki inşaat temeline düştü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler tarafından düştüğü yerden çıkarılan İsmail B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail. B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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