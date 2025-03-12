Öldürülüp Yakılan Afgan Madenci Cinayetinde Üç Yeni Görüntü: İki Kişi Benzini Aldı, İki Kişi Eşyalarını Yok Etti

Zonguldak’ta cansız bedeni yakılmış halde bulunan Afgan madenci Vezir Mohammad Nourtani’nin öldürülmesine ilişkin 3’ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Kaçak maden ocağında çalışan işçinin son görüntüleri ve kaçak madenin sahipleri Hakan Körnöş ve kuzeni Ahmet Aydın’ın pet şişeyle benzin aldıklarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Nourtani’nin öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, Afgan madencinin vagon arasına sıkışıp kaza geçirdiği, ocak sahiplerinin ise 'Olay ortaya çıkarsa ocak kapanır' korkusuyla hareket ettikleri iddia edildi. 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında savcılık mütalaasını sundu.

Mütalaada ocak sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu ile vinç operatörü S.K.'nin 'Taksirle ölüme neden olma' ile delil karartma suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası istenirken, benzine çakmak çaktığını itiraf eden Ahmet Aydın ve tutuksuz yargılanan E.D. hakkında 8’er yıla kadar hapis cezası istendi.

A.Ç. isimli şahıs için ise bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Nourtani’nin ailesinin avukatı, mahkeme heyetinin adil ve tarafsız yargılama yapmadığı gerekçesiyle reddihakim talep etti. Mahkeme bu talebe yönelik somut delil olmadığı ve yargılamayı uzatma amacı taşıdığı iddiasıyla reddetti.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Nourtani’nin ölümüne ilişkin yargılama devam ederken, Afgan madencinin son görüntüleri ortaya çıktı. Kaçak ocağın soyunma odasındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kameranın yerinin değiştirildiği anlar da göz çarptı. E.D. ve S.K.’nin gülüştüğü, kıyafetleri yaktıktan sonra tokalaşıp yemek yedikleri anlar da kameralara yansıyan görüntüler arasında yer aldı.

Hakan Körnöş ile Ahmet Aydın’ın, Gelik beldesindeki bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana gelen olayda, yoldan geçenler ormanda yanmış cesedi fark edip ihbarda bulundu. Benzin dökülüp yakıldığı belirlenen cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi.

Otopside Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş (46), Enver Gideroğlu (34) ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın (52) tutuklandı. Ocak çalışanları S.K. (28), E.D. (22) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA